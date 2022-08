Publieksjury gevraagd voor Cultuurprijs 2022

23 augustus – Het duurt nog precies een maand maar het voorbereiden van de plaatselijke cultuurprijs 2022 is in volle gang. Op vrijdag 23 september wordt die uitgereikt in de Oude Kerk. Dit jaar staat de podiumkunst centraal: muziek, dans, toneel en cabaret. De winnaar wordt gekozen door een vakjury en publieksjury. Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen tot 8 september kandidaten (personen of organisaties) voordragen én plaatsnemen in de publieksjury. Dit kan door een e-mail te sturen naar: cultuurprijs@cultuurenco.org.

De vakjury bestaat uit hoboïst Peter LeFeber, theaterdirecteur Rogier Helwig en choreograaf Rinus Sprong. De voorzitter van de publieksjury is CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen. De prijs is een kunstwerk van de Voorburgse glaskunstenaar Ming Hou Chen. Op de foto van Hilbert Krane een optreden van de Dutch Don’t Dance Division.