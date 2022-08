Expositie van vrouwelijke fantasie

25 augustus – Vier vrouwen exposeren hun kunstzinnige werk in Galerie ArtiBrak vanaf 31 augustus, ieder met een geheel eigen stijl en werkwijze. Zo kun je je fantasie de vrije loop laten in de wonderbaarlijke wereld van Cora Alink , waar scooter rijdende hondjes en tandenpoetsende zebra’s wonen. Humoristische schilderijen en beelden waar je blij van wordt.

Als de omschrijving ‘gemengde techniek’ op iemands werk van toepassing is, dan is dat wel op dat van Verolique Jacobse : textiele materialen, papier, canvasprint, olieverf, pastelkrijt… van alles heeft ze de laatste tien jaar gebruikt voor haar schilderijen. Door laag over laag te werken ontstaat diepte, landschappelijke vlakken waarbinnen subtiele details zijn aangebracht.

Alsof ze door een archeoloog zijn blootgelegd, zo zien de klei-objecten van Lucy de Kruijf er vaak uit, als sacrale overblijfselen afkomstig uit een oude cultuur. Oervormen zijn haar inspiratiebron. Ze ziet ons bestaan als een tussenfase op de aarde. Ze drukt zich uit in klei, in keramiek, maar ook in veelal abstracte schilderijen of grafiek, vaak in aardse kleuren.