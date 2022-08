26 augustus – We krijgen een filmpje toegestuurd dat ergens op het flauwekul medium TikTok is gezet met de vraag of dit het nieuwe water van de Broeksloot is. Werk aan de winkel voor de afdeling communicatie van de gemeente om enig tegenwicht te gaan bieden? Onnodig, de wereld wil bedonderd worden en dus gebeurt dat ook.