Zomerfestival samen met dansers Huygens Festival

28 augustus – Het Zomerfestival op en rond het Koningin Julianaplein mocht zich wederom verheugen in grote belangstelling. Groot en klein, jong en oud amuseerden zich. Er waren allerlei optredens waar het publiek zittend en met een zonnetje in top van genoot, terwijl de aan- en afvoertroepen hun handen vol hadden. Onderdeel van de optredens waren de dansers die het Huygens Festival eer aan deden door op de klanken van de Boléro van Ravel hun kwaliteiten ten toon te spreiden en groot applaus oogstten. Daarna was er voor hen even tijd om een rondje langs de stands te maken. Bij de presentatie van Stichting Erfgoed Prinses Marianne gingen zij op de foto met begeleider Frank Rozenberg en het portret van de prinses in het midden.