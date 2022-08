29 augustus – Wel of geen ‘Romeins monument’ in Park Arentsburgh zoals de gemeente wil? Bewoners in het villawijkje vinden zo’n ‘monument’ even overdreven als onwenselijk, (zie eerdere berichtgeving op Voorburg Insite). Inmiddels hebben ongeveer 200 personen hun handtekening gezet en daarmee protest aangetekend tegen het plan. Hun negatieve zienswijze zal er toe doen bij de verdere behandeling bij de gemeente.