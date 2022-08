Voor Appie schijnt de maan al door de bomen

30 augustus – ‘Zie de maan schijnt door de bomen…..’. Nee helemaal niet, de bomen staan nog allemaal vol in blad en vormen een prettig schild tegen zomerse hitte. Voor veel mensen is het dan ook een gruwel om nu al – 30 augustus – geforceerd aan de dagen van Sinterklaas of Kerstmis te moeten denken. Ook in Voorburg. Daarom zorgt de confrontatie met die nog verre dagen – terwijl de zomer nog volop aan onze zijde staat – voor een naar moment in de blauw getinte winkels. Met ‘dank’ aan de nationale grootgrutter Appie H. die in zijn winkels nu al ruimte biedt aan Sint&Piet-snoepgoed. Allerminst klantvriendelijk dus, vinden wij en bovendien hoogst ongezond dat dikmakende strooigoed. Een dwingeland is het, deze grutter.