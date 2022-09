Het rijk alleen in ‘villa’ van deze tijd

1 september – Op deze foto staat een blije mevrouw Duijverman in haar ‘villa’ in het Emmastraatcomplex dat lange tijd onder vuur heeft gelegen. ‘Slopen’ zei de Voorburgse woningcorporatie Wooninvest, want de woningen zouden niet meer van deze tijd zijn. ‘Helemaal niet’, zei de buurt in koor. ‘Hier wordt niet gesloopt’. Oplopende spanningen waren het gevolg. Een keur van maatschappelijke organisaties is toen om de bewoners heen gaan staan en de politiek gewezen werd op de hechte sociale structuur en de ziel van de buurt die ook met de sloop zou verdwijnen.

Wooninvest haalde bakzeil en eerder dit jaar kreeg het complex de gemeentelijke monumentenstatus. Het wachten is nu op het renovatieplan, waarbij het in de meeste gevallen vooral om de buitenkant gaat. ‘Maar soms is de cultuurhistorie mooi binnen gebleven’, lezen we het gezaghebbende blad van de Bond Heemschut die ook schande sprak over de sloopplannen. ‘Daar hebben verhuurders niet veel te zoeken en hebben bewoners als mevrouw Duijverman het rijk alleen’. De foto is van Henk Snaterse en staat in het septembernummer van Heemschut.