Molen maakt zich op voor Monumentendag

2 september – Ook Molen de Vlieger doet zaterdag 10 september mee aan Open Monumentendag. Het thema ‘duurzaamheid’ van deze dag past als een handschoen bij de meer dan 400 jaar oude poldermolen. Wat is immers duurzamer dan een molen die wordt aangedreven door de wind en daarmee de kracht heeft om water te verplaatsen? De vrijwilligers vertellen er van 11.00 tot 16.30 uur alles over tijdens de gratis rondleidingen.

Ook duurzaam is de bijdrage van het IVN: men gaat met de kinderen de slootjes rond de molen af, op zoek naar bijzondere vormen van leven. En om aan te tonen dat er voor muziek geen stroom nodig is, kunnen de kinderen in de middag (vanaf 13.00 uur) zelf draaien aan een klein draaiorgel. Wie dat goed doet, krijgt een diploma. Molen de Vlieger is te vinden aan het Essepad, in de Polder Essesteijn in Voorburg.