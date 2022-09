4 augustus – Dat ging er stevig en illegaal aan toe in de Franse Kerkstraat op de hoek van de Parkweg. Enkele bewoners hadden vermoedelijk iets te vieren en knalden er met achtergebleven vuurwerk zaterdagavond op los. Straks mag het niet meer en wordt er extra op gelet. Nu is er sprake van een soort vrij spel. De meeste bewoners konden het brute lawaai echter niet waarderen en belden de politie, maar de vogels waren al gevlogen toen de surveillance-auto in de buurt kwam. Zondagochtend was nog te zien welk vuurwerk afgestoken werd. Vreemd dat de ‘daders’ die rotzooi na hun pleziertje niet opruimden. Met de groeten van de afdeling ASO.