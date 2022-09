Met de sloep langs wooncomplex Buitenhof

5 september – Met dank aan het mooie weer blijft het vaarseizoen volop in beweging. Ook in het weekeinde was te zien dat de Vliet deze zomer nog prettig bevaren blijft en vooralsnog niet aan de winterstalling wordt gedacht. De sloep op de foto passeert – met de vlag in de juiste stand – het nieuwe wooncomplex Buitenhof terzijde van park Vreugd en Rust. De eerste bewoners zijn begonnen er naartoe te verhuizen. Alleen de blauwe hekken herinneren nog aan de bouwtijd van het appartementencomplex waarvan de prijzen van de woningen opliepen tot over de miljoen euro. Er moest door de notaris geloot worden om hier te kunnen komen wonen. De interesse was veel groter dan het aantal beschikbare appartementen.