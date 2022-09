Op bezoek bij de ‘Indische weduwe’….

6 september – Voorburg kent een aantal befaamde toko’s met een bijbehorende klantenkring. Liefhebbers van de Indische keuken met altijd grote belangstelling voor het verre verleden en die een onderlinge band hebben rond de Gordel van Smaragd. Daar draait het deze week om op de Tong Tong Fair op het Malieveld. Tot voor enkele jaren heette dat jaarlijkse evenement Pasar Malam. We liepen daar mee met de Voorburgse familie Hans Frederiks, oorspronkelijk van Indische huize. Natuurlijk trad daar ‘Tante Lien’ op beter bekend als de actrice Wieteke van Dort. Deze week biedt het toneel een keur aan muzikanten, dansers en schrijvers over het Indië van weleer. En dat temidden van vele kraampjes met karakteristieke kleding en dito voorwerpen. Om het nog maar niet te hebben over de Indische keuken want ook die is rijkelijk van de partij. Op bezoek bij de kleurrijke ‘Weduwe van Indië’, want dat is en blijft Den Haag, zoals melancholisch bezongen wordt. Van harte aanbevolen.