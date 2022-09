Hofwijck trakteert taart op Monumentendag

7 september – De nieuwe directeur van Huygens’ Hofwijck – Lea van der Vinde – hier in ‘zomers gala’ gefotografeerd door Frank van der Burg, staat klaar voor haar eerste Open Monumentendag op zaterdag 10 september. Het wordt voor haar een bijzondere ervaring. Ook dit iconische gebouw opent dan zijn deuren in Leidschendam-Voorburg. Het thema van deze dag is Duurzaamheid, iets dat naadloos aansluit bij het beroemde Hofwijck. Ter verwelkoming kunnen bezoekers bij de toegangspoort aan het Westeinde een heerlijk stukje taart eten.

Met een museumjaarkaart is de toegang tot Hofwijck gratis, andere bezoekers genieten vijftig procent korting, wat neerkomt op een entreeprijs van vijf euro. In dat bedrag is tevens toegang tot het museum Huygens’ Swaensteyn aan de Herenstraat begrepen. Beide musea zijn geopend gedurende de normale openingstijden, bij Hofwijck vanaf 12.00 uur. Swaensteyn vanaf 13.00 uur.

Voorzitter Cees Postema van Open Monumentendag en directeur Lea van der Vinde kijken uit naar een grote opkomst op deze jaarlijkse monumentenviering. Voor haar geldt deze viering als spannende eerste keer, voor Postema (rechts op de foto) wordt het in die functie een laatste optreden want hij neemt na vijf jaar afscheid. Zijn opvolger wordt Rob Kuiper voor wie het op 10 september een dag van ‘inwerken’ wordt.