Oprichter ‘Comité Prieel Bijvliet’ overleden

8 september – Wij ontvingen het volgende In Memoriam.

‘Maandag 5 september overleed op 87-jarige leeftijd de heer Adrie Janssen. Hij nam het initiatief om het totaal vervallen tuinhuisje aan de Vliet achter de Sint Martinuskerk te restaureren. Samen met Ing. Joop van Heesewijk zorgde hij door publiciteit in landelijke en plaatselijke media aandacht voor dit lokale project te krijgen.

Al voor de bouw van de Martinuskerk stond dit prieel in de tuin van het toenmalige huize Bijvliet, de latere “schuilkerk”. Dit rijksmonument was totaal vervallen en werd in 2015 het meest bekommerde monument van Nederland genoemd. Dankzij de oprichting van het Comité Prieel Bijvliet, waarvan de heer Janssen secretaris en penningmeester was, een donatie van fonds 1818 en de inzet van een aantal (deskundige) vrijwilligers, werd in 2016 de algehele restauratie voltooid. Op Monumentendag dat jaar hebben velen het monument “prieel Bijvliet” bewonderd.

De heer Janssen was een actief vrijwilliger van de Sint Martinus parochie aan het Oosteinde. Folders en drukwerk wist hij creatief te realiseren en te verspreiden. Ook was hij jarenlang elke maandagochtend present op het Parochiesecretariaat aan het Oosteinde. Op het secretariaat was hij de eerste mannelijke vrijwilliger. Om gezondheidsredenen moest hij dit werk jammer genoeg stoppen. Hij moge rusten in vrede’.

Op de foto staat Adrie Janssen in ‘zijn’ van de ondergang geredde prieel om in 2016 aan bezoekers tekst en uitleg te geven over het waardevolle initiatief tot restauratie.