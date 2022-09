Gratis klapfolder over prinses Marianne

9 september – Ook de Stichting Erfgoed Prinses Marianne neemt morgen deel aan de Open Monumentendag met een kraam in de Herenstraat. Daar wordt dan ook nieuwe kleurrijke klapfolder over het leven van de prinses gepresenteerd. De folder is gratis te verkrijgen. Secretaris Kees van der Leer zegt dat de nieuwe publicatie heel goed past in het totaal aan drukwerk over prinses Marianne. ‘Deze folder is daarom zo interessant omdat we alle belangrijke fragmenten in het leven van de prinses in het kort beschrijven en illustreren’, zegt hij. ‘Verder hopen we natuurlijk dat bezoekers aan de Monumentendag zich bij ons in de stand aanmelden als donateur voor minimaal 25 euro per jaar. Nieuwe donateurs krijgen een boekje over prinses Marianne gratis mee. Anders is de prijs van het boekje 12,50 euro. Iedereen is bij ons van harte welkom’.