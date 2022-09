Geen kroon op cricketwerk VCC

11 september – Voorburg Cricket Club (VCC) heeft een uitstekend seizoen net niet kunnen bekronen met de landstitel 2022. In de finale op sportpark Westvliet bleek het Haagse HCC met 200 runs op het scorebord te sterk. VCC kwam met een totaal 188 dertien runs te kort. In de ochtenduren was VCC nog de bovenliggende partij. Op een stand van 79 runs waren de Hagenaars vier wickets kwijt. HCC maakte in het begin slechts drie runs per slagbeurt van zes ballen. Maar het tij keerde en kwam vanuit VCC-perspectief de klad erin. Er werden enkele vangkansen gemist waarvan HCC optimaal profiteerde. Ook de run out van topspeler Bas de Leede was een domper. Met een fraaie gooi uit het veld (direct hit) trof de bal feilloos zijn wicket, gadegeslagen door veel kijkers die het hoogtepunt van het seizoen wilden meemaken.

In de laatste tien overs maakten de Hagenaars maar liefst negentig runs en eindigden op 200 waar eerder 180 het maximaal haalbare had geleken. VCC moest steeds aanvallender gaan batten. Het bowlen van HCC bood daarvoor maar beperkt kansen. Jammer voor VCC dat een zeer goed seizoen niet kon worden afgesloten met een tweede landstitel, evenals vorig jaar toen de Voorburgers ook op de tweede plaats eindigden. Op cruciale momenten bleek HCC echter net iets scherper. Op de foto is te zien hoe spelers en supporters elkaar op het veld toejuichen.

Voor VCC wordt het er volgend jaar niet makkelijker op. Captain Tom de Grooth (links) speelde gisteren na prima seizoenen zijn laatste wedstrijd. Hij kreeg een groot applaus van alle aanwezigen. Naast hem het grote Voorburgse crickettalent Bas de Leede dat kort geleden een supercontract tekende bij een grote criketclub in India waar hij voor een miljoenenpubliek hoge ogen beloofd te gaan gooien.