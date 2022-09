Burgemeester gezocht, wie durft? (m/v)

13 september – De gemeenteraad heeft, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Jaap Smit, de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Die moet dynamisch, energiek en benaderbaar zijn, staat erin. ‘De nieuwe burgemeester is een echte burgervader of moeder, staat open voor signalen, zoekt verbinding en spreekt alle lagen van de samenleving aan. Staat boven de partijen en werkt aan het herstel van het vertrouwen van de inwoner in het lokale bestuur. Durft stevige beslissingen voor de lange termijn te nemen die misschien niet altijd populair zijn op de korte termijn en behartigt onze belangen in de regio’. Wie durft?