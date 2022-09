Alarm Voorburg-west over Haags OVplan

14 september – Er bestaat nogal wat onrust over de Haagse plannen ten aanzien van het HOV in Voorburg west. Er zijn al diverse WhatsApp groepen opgericht, zoals Zienswijze HOV verbinding. Deze groep heeft inmiddels 80 deelnemers. Bewoner Willem J. Hasekamp stuurde zijn gedetailleerde zienswijze Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid en Plan-MER naar de gemeente. Enkele fragmenten daarvan vandaag op Voorburg Insite. Ze hebben een zorgelijk en alarmerend karakter.

Hasekamp: ‘Mijn zienswijze richt zich met name op het traject richting Rijswijk/Delft (de aftakking) van de HOV-verbinding. Maar eerst een aantal algemene opmerkingen. Ik heb gelezen dat er nu teveel trams op het Rijswijkseplein zouden rijden en dat daarom de huidige tramlijn 1 via de Binckhorst door Voorburg-West moet worden geleid. Maar in plaats van te zoeken naar slimme (mobiliteits)oplossingen voor de Binckhorst en voor het Rijswijkseplein worden deze problemen nu afgewenteld op Voorburg-West. Of beter gezegd: de problemen worden verplaatst naar Voorburg-West.

Ik denk aan beter inpasbare alternatieven zoals het optimaliseren van de buslijnen 26 en 28 om zo de groei van het aantal inwoners op de Binckhorst en de toenemende vraag naar mobiliteit op te kunnen vangen.Door een betere bewegwijzering en het nemen van sturende verkeersmaatregelen moet het mogelijk zijn, verkeer van en naar de A4, A12, A13 en N14 op een efficiëntere manier de stad in en uit te leiden. Overigens is het wel heel wrang te constateren, dat het NIET meenemen van een HOV verbinding in het kader van de Rotterdamsebaan een gemiste kans is.

Er ligt nu een voorstel op tafel voor een tram via de Binckhorstlaan, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk (in combinatie met een tram vanaf Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en de Maanweg naar Station Voorburg. Het is duidelijk dat bij het maken van dit voorstel niet gekeken is naar de omgeving waar de tram doorheen moet gaan. Er wordt in de stukken gezegd dat de inpasbaarheid van de tram in een later stadium wordt bekeken, maar dat zou juist nu al moeten gebeuren.

De kruising Binckhorstlaan – Prinses Mariannelaan is nu al erg druk. In de stukken lees ik dat de tram met een eigen strook op de kruising prioriteit moet krijgen op het andere verkeer, en dat 12 keer per uur. Aan het andere verkeer kunnen geen eigen opstelstroken aangeboden worden in verband met ruimtegebrek. Kortom: de prioriteit voor het OV vermindert de doorstroming van het overige verkeer. Dit gaat gegarandeerd tot lange files en opstoppingen leiden. Hierdoor zal de toch al slechte luchtkwaliteit in dit gebied alleen maar verder verslechteren’.

Dezer dagen deel twee van deze kritische zienswijze.