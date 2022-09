325 woningen op Landgoed Voorlei

17 september – Op zaterdagmiddag 24 september tot 16:00 uur is de eerste Na-zomerdag op Landgoed Voorlei. Tegelijkertijd is het de officiële opening van de QR-wandelroute die je rondleidt door de toekomst van het landgoed. Het wordt een gezellige middag voor iedereen: omwonenden, betrokkenen en toekomstige buren. Er is een vol programma van spelletjes, workshops, live-muziek en culinaire verrassingen. De officiële opening van de QR-wandelroute zorgt voor een extra feestelijk tintje. Dit is een wandeling van circa 20 minuten langs 10 frames die je een doorkijkje geven op Landgoed Voorlei.

De ontwikkelingscombinatie Borghese Real Estate en KondorWessels Projecten zijn samen met de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. De eerste stappen zijn al gezet. Naar verwachting start de verkoop van de woningen begin 2023. Landgoed Voorlei is een gebied van dertig hectare aan de rand van de landgoederenzone tussen Voorschoten en Leidschendam. Hier komen circa 325 woningen op negen deelprojecten, van appartementen tot herenhuizen, van boerenhoeves tot hof-, bos- of verandawoningen in een boomgaard.