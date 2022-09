18 september – Gisteren heeft aan de Rodelaan de begrafenis plaatsgevonden van Jan Venema. De Voorburgse kunstenaar overleed 12 september op 88-jarige leeftijd. Venema was een bekend illustrator en ontwerper. Zijn atelier was lange tijd gevestigd aan de Raadhuisstraat vanwaar hij vaak zijn geliefde ‘down town’ Voorburg bezocht. Ook op de golfclub Leeuwenberg was hij een bekende verschijning.

