19 september – Het Koninklijke Staldepartement heeft – op weg naar Prinsjesdag – een uitstapje gemaakt naar Voorburg. De paarden en koetsen inclusief bemanning gingen via de Julianabaan terug naar de koninklijke stallen in Den Haag. Een flinke rit. Meestal worden het hele jaar door, oefenritjes gemaakt in de Residentie. Nu dus een keer in de buurgemeente Voorburg onder begeleiding van motoragenten.