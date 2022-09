Voorburgs Oratorium verbreekt stilzwijgen

21 september – Na een heel lang stilzwijgen geeft de Voorburgse Oratorium Vereniging weer haar najaarsconcert en wel op vrijdagavond 30 september. Vanuit de organisatie zegt Martha Rijkmans: ‘Tot twee keer toe moest dit concert in verband met corona worden gecanceld. Vorig jaar maakte een ingelaste persconferentie slechts een week van tevoren een einde aan onze vreugde. De boekjes waren zelfs al gedrukt. Het was een enorme teleurstelling, want wij hadden alles op alles gezet om er ondanks de coronabeperkingen een mooie avond van te maken. Maar nu treedt het koor weer als vanouds op in de Koningkerk’.

Onder het motto ‘driemaal is scheepsrecht‘ staat op het programma het Christmas Oratorio van de hedendaagse Engelse componist Bob Chilcott. Hij rondde dit werk af in 2019 en het is wereldwijd slechts enkele keren uitgevoerd. De eerste keer was in augustus 2019, onder leiding van de componist zelf. Daarnaast staat de bekende Missa Sancti Nicolai van Joseph Haydn op het programma. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het Dordrechts Kamerorkest en Astrid de Koning (orgel). Het geheel staat onder leiding van dirigente Fiona Ellis. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.vov-voorburg.nl.