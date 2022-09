Huygens Festival: 40 x klassiek genieten

22 september – Het Huygens Festival wordt weer drie dagen klassiek genieten van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september. Met circa veertig optredens op zes locaties is er een veelheid aan klassieke muziek, maar ook dans en poëzie. Burgemeester Bijl opent het Festival vrijdagmiddag in de Oude Kerk bij het Openingsconcert met jeugdensembles (dit jaar ook met een Vlaamse afvaardiging). Vrijdagavond reikt wethouder Belt tijdens ’Venus, Moed en Liefde’ de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg 2022 uit.

Zaterdag is er een keur aan optredens in de Oude Kerk, de Franse Kerk, De Voorhof, Museum Swaensteyn, Huygens’ Hofwijck en ANNA Vastgoed & Cultuur (Herenstraat 42). Van dans tot kamermuziek en van koor en orgelmuziek tot de bekende schrijver/dichter Ilja Leonard Pfeijffer die gedichten voordraagt en nog veel meer! Zaterdagavond is traditioneel voor opera gereserveerd: Ode aan de Vrouw, Meer dan Opera! Op zondag is het Slotconcert met het Constantijn Sinfonietta onder leiding van Ali Groen en een extra Vrienden van het Constantijn Sinfonietta-concert. Voor meer informatie en tickets: www.huygensfestival. Een aantal optredens is gratis te bezoeken.