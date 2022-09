Vrijwilligers boeken succes met boeken

23 september – Het driedaagse Huygensfestival dat dit weekeinde gegeven wordt, heeft een mooie meevaller te pakken. Dankzij het Goede Doelen boekenhuis Marianne kan de organisatie een cheque van 1000 euro innen ter ondersteuning van de festiviteiten. Voorzitter Marianne Knijnenburg van het boekenhuis zegt: ‘Dankzij veel mensen die bij ons boeken kwamen brengen en wij die met alle vrijwilligers op onze beurt konden verkopen is dit resultaat bereikt. Met de winst van de boekverkoop van oktober tot en met december van dit jaar wordt het nieuwe goede doel een bijdrage om de Ronald McDonald Huiskamer in Delft draaiende te houden’. Op de foto het team dat het boekenhuis aan de Van Schagenstraat runt.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink