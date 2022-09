Gemeente ontziet woonlasten

23 september – Het onlangs aangereden college van B&W presenteert met voldoening zijn eerste Programmabegroting 2023-2026. Daarin is ook rekening gehouden met de impact van de grilligheid die de maatschappij toont, zowel nu als straks. Wethouder Philip van Veller zegt o.m.: ‘Na de coronacrisis zien we steeds grotere uitdagingen rond wonen, energie, financiën en klimaat. Ondanks onzekerheden, misschien wel juist daardoor, willen we vooruitgang boeken. De begroting laat zien dat de gemeente financieel stabiel is. Het structurele begrotingssaldo is positief en er zijn reserves om incidentele ontwikkelingen uit te betalen’.

Veller vervolgt: ‘Voorlopig is de verwachting dat de gemeente in 2023 € 2,1 miljoen in de positieve cijfers staat. De gemeente kan haar vaste uitgaven dus ruimschoots betalen. Het college heeft besloten om de gemeentelijke woonlasten in verhouding niet mee te laten stijgen. Dat betekent dat de onroerendzaakbelasting (OZB) alleen verhoogd wordt met de wettelijk bepaalde inflatie van 6%. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk; deze wordt verlaagd, maar er wordt wel inflatie toegepast. De hondenbelasting wordt meteen afgeschaft’.

De hele begroting staat op www.lv.nl/begroting2023.