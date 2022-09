Op de kiek tijdens straatfeest met buren

25 september – Eenmaal voorbij medio september kondigen zich op veel locaties in Voorburg buurtfeesten aan. Er is altijd wel een bewoner die het heft in handen neemt, briefjes bij de buren in de bus doet en oproept om op datum x los te gaan. Voor je het weet heb je een feestcomité en kan de organisatie beginnen. Ook de gemeente doet mee door met een financiële bijdrage over de brug te komen. En dan is het feest er eindelijk, zoals dit weekeinde op het middendeel van de Koningin Wilhelminalaan, waar buurtbewoner Ap de Heus deze foto maakte. Met wat speeltuig voor de kinderen erbij, een hapje en een drankje en iedereen werd iedereen weer even blij.