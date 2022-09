Het was een weekend klassiek genieten

26 september – Het Huygens Festival sloot gisteren zijn driedaagse editie af, die volop recht deed aan het centrale thema STERREn. Sterre als verwijzing naar de vrouw van Constantijn Huygens die haar zo noemde en de artistieke sterren die schitterende uitvoeringen lieten horen en zien. Het Festival kende een grootse finale met het Constantijn Sinfonietta o.l.v. Ali Groen. Zij brachten met Stef Feld als verteller en Liat Alkan Heymann (sopraan) een fenomenale uitvoering van Miklós Roszá’s Jungle Book. Bijzonder was ook de uitvoering van het Allegro motto vivace uit het Strijkwartet in Es groot van Fanny Mendelssohn: voor de pauze met vrouwelijke dansers van de DeDDDD en hetzelfde stuk na de pauze met de mannelijke dansers die door Michel Groen gefotografeerd werden.

De Hongaarse ambassadeur reikte vrijdagmiddag een presidentiële onderscheiding uit aan festivalvoorzitter Annet Weijermars voor haar inzet om Hongaarse muziek voor het voetlicht te brengen en de Kodály-methode in het muziekonderwijs te bevorderen. Vrijdagavond werden de cultuurprijzen Leidschendam-Voorburg uitgereikt. Wethouder Belt reikte de Aanmoedigingsprijs uit aan acteur en auteur Stef Feld en de Cultuurprijs aan muzikale duizendpoot Julia Bronkhorst. Ron van Duffelen reikte de Publieksprijs uit aan dirigent Peter Janka.

In de Oude Kerk was er orgel & trombone, de Harmonie Forum Hadriani, Gamelan Ensemble Widosari, The Hague String Trio, Sintiromarus en Ilja Leonard Pfeijffer. Zijn voordracht, het interview met hem en de muzikale intermezzo’s vonden gehoor in een volle Oude Kerk. Voorburg is voor Pfeijffer bekend terrein: hij heeft hier op school gezeten en naaste familie woont er nog. Voorzitter Annet Weijermars kijkt in volle tevredenheid terug op het Huygens Festival 2022: ‘We hebben een schitterend programma kunnen samenstellen, waarbij het publiek klassiek kon genieten. We zien dat de bekendheid van het Festival ook buiten de gemeente steeds verder toeneemt’.