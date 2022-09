Verloederend beeld in openbare ruimte

27 september – Hoe lang moeten we in de Herenstraat nog aankijken tegen het verpauperende beeld van opgevouwen parasols, ingeklapte stoelen en omgekeerde tafels? Het ooit zo druk bezochte terras aan de voet van de Oude Kerk is een opslagplaats in publieke ruimte geworden. Nu al het hele jaar door. ‘Moet je dat zien’, zeggen voorbijgangers tegen elkaar. ‘De Herenstraat onwaardig. In de Mall in Leidschendam heb je deze ergernis niet’.

Maar ja de eigenaar van dit verregende meubilair – horeca ondernemer Fratelli – heeft het te druk om zich hierover ook nog eens druk te maken. De gemeente lijkt ook schouderophalend voort te gaan en grijpt niet in. Misschien dat de nieuwe wethouder van openbare ruimte (en over die ruimte hebben we het hier) Marcel Belt iets ruimte in zijn agenda heeft om aandacht te schenken aan dit armoedige beeld in het historisch centrum.