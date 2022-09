Bloemenzaak De Leeuw gesloten

29 september – Het gebeurde vrijwel van de ene op de andere dag dat de bloemenzaak van Aad de Leeuw in de Herenstraat dicht ging. Hij houdt het voor gezien en stopt met de bloemenhandel die daar 115 jaar geleden. Anno 1907 de Leeuw Bloemen staat boven de markies te lezen. Aad groeide thuis op met bloemen en nam de zaak over van zijn vader Eef, ook een bekende ‘historische’ Voorburger. Naar wij beluisteren wordt de winkel binnenkort te huur aangeboden. Maar menigeen mist de befaamde bloemenwinkel nu al.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink