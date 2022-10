Het seizoen van snoeien en zagen

30 september – Het is misschien nog wat aan de vroege kant maar in deze periode van het jaar moeten veel bomen er aan geloven. Ze staan in de weg, staan op omkukelen of er bestaan andere plannen met hun ‘geboortegrond’. In die gevallen wordt het dus snoeien en zagen in deze net begonnen herfst. Zoals gisteren in een poort op de Parkweg tegenover park Vronesteyn, waar dikke stammen verzameld werden op de stoep voor het huis. Dat trok enig bekijks.