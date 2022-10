Speeltuin op Romeinse grond in de maak

1 oktober – ‘Het speeltuintje op de Romeinse grond aan de Aarendburgerlaan wordt vernieuwd’, meldt onze correspondent in Voorburg-West. ‘Een klein jongetje dat er veel gebruik van maakt vertelde bang te zijn dat de heuveltjes zouden verdwijnen die juist zo fijn zijn om overheen te fietsen. We zullen zien. De eerste nieuwe speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst. Hopelijk komen de zeer geliefde schommels in een veelvoud ook weer terug’. Het is precisiewerk zo’n aanleg van een speeltuin. En het apparaat met de hellende Saturnus cirkel belooft een serieuze attractie te worden. Dat duurt niet lang meer. Foto W. Hasekamp.