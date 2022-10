Bruidspaar uit Bonn trouwt in Oude Kerk

2 oktober – Omringd door een grote schare familie, vrienden en studiegenoten trouwden zaterdag Eline Middelburg en Eduard Hendriksen in de Oude Kerk. Velen waren van ver gekomen om dit galafeestje in Voorburg mee te maken. De gasten vormden een zwaaiende erehaag bij het vertrek uit de kerk. Met een groot feest werd de huwelijksgang afgesloten en keren bruid en bruidegom terug naar Bonn waar zij wonen en werken. (Foto Ap de Heus).

