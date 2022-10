Welkom 100ste donateur Marianne-stichting

3 oktober – Naast het beeld van Prinses Marianne bij de Oude Kerk verwelkomde voorzitter Tilly Zwartepoorte onlangs de heer Wil Maas als 100ste donateur van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne. Mevrouw Zwartepoorte zei verheugd te zijn met het bereiken van deze eerste mooie mijlpaal in de groeiende groep van donateurs. De heer Maas zei donateur te zijn geworden na lezing van Mariannes levensgeschiedenis op de website van de stichting. ‘Wat een inspirerende vrouw’, aldus de honderdste donateur.

De Stichting Erfgoed Prinses Marianne werd in 2020 opgericht met als doel het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis omtrent het bijzondere leven van deze Oranjetelg, die bekend stond als het ‘zwarte schaap van Oranje’, maar een ondernemende en kunstzinnige vrouw was, die onder meer in Voorburg woonde en veel voor Voorburg en zijn bewoners heeft gedaan. Overigens is het aantal donateurs van de Stichting snel groeiende, de teller tikt inmiddels al bijna de 125 aan.