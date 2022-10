Huygens’ Hofwijck klaar voor museumnacht

4 oktober – Zaterdag 8 oktober is het weer Museumnacht. Tussen 20.00 – 01.00 uur openen vele culturele instellingen hun deuren. In Voorburg kun je een bezoek brengen aan Huygens’ Hofwijck en de Kunstuitleen Voorburg. Het belooft weer een mooie avond te worden! Bezoekers op Hofwijck worden gastvrij ontvangen door Constantijn en Christiaan Huygens. In de Pronkzaal wordt er de hele avond gegeten, gemusiceerd, er worden verhalen verteld en gedichten voorgedragen.

In de Kunstuitleen Voorburg – het smalste pandje van de Herenstraat – worden bezoekers van de Museumnacht creatief uitgedaagd tijdens verschillende workshops. Leer papierscheppen of blauwdrukken, een bijzondere techniek over de basiswerking van fotografie. Meer info en over kaartverkoop op website Huygens’ Hofwijck.