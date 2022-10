Participatie bewoners Arentsburgh ontbreekt

10 oktober – Terug van weggeweest zien we o.a. een bericht van D66 over de plannen m.b.t. Park Arentsburgh. ‘Er zijn veel onduidelijkheden over die plannen’, zeggen de raadsleden Alexander Hielkema en Charlotte Bos en bevragen de gemeente hierover. Zij stellen dat het niet duidelijk is wie hier nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het proces en wie er over beslist. ‘We weten niet of er nog ruimte is voor aanpassingen in de plannen en wat de impact van het bestaande plan op de openbare ruimte en het milieu zal zijn’.

D66 zegt participatie van inwoners een groot goed te vinden, maar over Arentsburgh ‘is veel onduidelijkheid over de manier waarop de kennis en bijdragen van inwoners tot nu toe zijn meegenomen. Hier moet duidelijkheid over komen’, aldus de raadsleden. Zij willen weten wat de Unesco status inhoudt en wat dat concreet voor Arentsburgh betekent. Welke acties worden gevraagd voor Arentsburgh en hoe zijn de verantwoordelijkheden, regie, de financiering, beheer en onderhoud, en participatie van omwonenden vastgelegd?’