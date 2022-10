Wie is wie op deze voorpaginafoto?

11 oktober – Het blad Quest besteedt aandacht aan de huidige oliecrisis en refereert in zijn jongste editie ook aan de wereldwijde oliecrisis van 1973. Op de voorpagina zie je drie kinderen, twee jongens op de fiets en een meisje op rolschaatsen. Ze hebben het rijk alleen op de A12, waar autoverkeer was stilgelegd. De middelste is Peter de Ruiter die toen 12 jaar was en beginnend leerling op de Daltonschool in Voorburg. Hij woonde aan de Laan van Nieuw Oosteinde, samen met zijn zus Lydia en was de zoon van een legendarische assurantie-tussenpersoon. De Ruiter herinnert zich nog wel dat fotograaf Richard Kahn van het toenmalige bureau Benelux Press aan de Herenstraat de foto maakte. Maar nu roept hij de hulp in van Voorburg Insite om te achterhalen wie het meisje en de jongen naast hem op de foto zijn. Hierbij de oproep. Laat het ons weten als u ze herkent of meent te herkennen.