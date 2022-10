Zoon etaleert monnikenwerk moeder

12 oktober – Toen het mode-weekeinde in historisch Voorburg zich liet aankondigen sprong de Voorburgse etaleur Tom Schaaders overeind en belde met zijn moeder Yvonne Scheltinga met het verzoek: ‘moeders mag jouw creatie in te etalage?‘ Tom verzorgt al lange tijd de etalage van RWIN Haarmode op de hoek van de Parkweg en Franse Kerkstraat. En de creatie waar hij op doelde is een buste ‘bekleedt’ met vele honderden goed uitgelijnde knoopjes. Monnikenwerk om dat zo te pinniken zou je zeggen maar dat kun je in totaal vertrouwen aan Yvonne overlaten. Zij is een uitermate geduldige en kunstzinnige vrouw, al 30 jaar echtgenote van Aad van den Hout, die we op zijn beurt kennen o.a. als groot kenner van voetbalzaken en biljarttriomfen. Wat willen we nog meer? Mooier kan het niet. Zoon en moeder als creatieven glorieerden in de etalage van RWIN. En Ap de Heus maakte er een foto van.