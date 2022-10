Bekeuring 100 euro voor voederen dieren

13 oktober – Vanaf 1 november is het niet meer toegestaan om in Leidschendam-Voorburg in de openbare ruimte dieren eten te geven. Ook in de wintermaanden. Als boa’s iemand betrappen loopt hij/zij het risico op een boete van 100 euro. De gemeente wil met deze maatregel de overlast van bijvoorbeeld ratten en muizen tegengaan. Marcel Belt, wethouder openbare ruimte: ‘Inwoners bedoelen het goed en het is leuk, maar voederen is niet nodig en heeft veel nadelen. Brood- en andere etensresten die achterblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Zij kunnen zorgen voor overlast door lawaai, ontlasting of agressief gedrag. Daarnaast zijn het zout en de olie in het brood helemaal niet goed voor de dieren. De etensresten die in de vijver of sloot terechtkomen vervuilen ook het water’.