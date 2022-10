8 mannen, 7 vrouwen kandidaat burgemeester

14 oktober – Vijftien inwoners willen burgemeester worden van Leidschendam-Voorburg. Zij hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koning. De sollicitanten – acht mannen en zeven vrouwen – variëren in de leeftijd van 39 tot 58 jaar. Van de 15 sollicitanten hebben 7 sollicitanten ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of zijn particulieren die wel eens willen zien hoever zij in de procedure komen maar krijgen al snel te horen dat het vergeefse moeite is geweest.

De commissaris voert gesprekken met de meest kanshebbenden en bespreekt dit met een commissie van de gemeenteraad. Vervolgens gaat deze vertrouwensdelegatie met de geselecteerde kandidaten in gesprek. Daarbij kijken zij in hoeverre de kandidaten aansluiten bij de wensen uit de samenleving en de aandachtspunten die in de profielschets staan. Na de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken vindt benoeming plaats. In maart 2023 zien en horen we wie de commissie als de ideale kandidaat ziet.