Vesper met Monteverdi in Oude Kerk

15 oktober – Morgen, zondag 16 oktober, zullen in de Oude Kerk van Voorburg delen klinken uit de Messa a quattro voci da capella van Claudio Monteverdi. De Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman brengt deze muziek in een vesper die begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. H.M. Marchand. Er is een collecte voor onkosten.

Als de Voorburgse Christiaan Huygens in 1620 in Rome voor de eerste keer muziek van Monteverdi hoort, noemt hij die ‘de meest volmaakte muziek die hij ooit in zijn leven te horen denkt te krijgen’. Monteverdi is een muziekvernieuwer. Hij legt veel nadruk op de melodie, die in zijn visie altijd dienaar is van de gezongen woorden. En hij verstaat de kunst om de betekenis van die woorden muzikaal weer te geven, zoals in het Kyrië en Gloria, het Sanctus en het Agnus Dei; delen uit de Messa die in de vesper zullen klinken.

Daarnaast zingt het koor muziek van J.C. en J.M. Bach en van J. Rosenmüller, componisten die staan in de ontwikkeling die Monteverdi inzette. Ook zij weten (geloofs)teksten zo op muziek te zetten, dat ons hart er ook in 2022 nog steeds door wordt aangeraakt. “Het is muziek met eeuwigheidswaarde,” aldus Hans Houtman. Foto Arjan van Mourik.