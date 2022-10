‘Boosaardig’ Halloween staat voor de deur

16 oktober – Dat de tijd van pompoenen is aangebroken wordt op veel plaatsen zichtbaar gemaakt. Maar daarmee ook de tijd van Halloween. Je ziet de bijbehorende attributen in winkels, bloemisterijen, kledingverhuurwinkels maar ook kleuters worden er op school op speelse wijze op voorbereid. Spannend, zeggen ze. Tegenstanders van Halloween noemen het een boosaardig en duivels gebeuren, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Soms zie je een teken van Halloween terug op de voordeur zoals hier op de foto in Voorburg Noord.

De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is geworden voor de maand november). Er zijn geen aanwijzingen dat er aan dit feest aan het einde van de zomer bepaalde cultische of rituele gebruiken waren verbonden.

In Nederland is op Halloween kritiek – zoals ook op Valentijnsdag – omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een geschikte aanleiding om de consument tot wat ruimer vertier aan te zetten in de ‘slappe’ periode tussen de zomervakantie en het Sinterklaas feest. Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het heidense karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Door protestanten en tegenwoordig met name door reformatorische genootschappen wordt vaak bezwaar gemaakt tegen elke uiting van Halloween. Daar komt nog bij dat 31 oktober voor protestanten een belangrijke gedenkdag is (Hervormingsdag) en gezien wordt als het begin van de reformatie.