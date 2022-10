Alle aandacht voor park Vreugd en Rust

18 oktober – Samen met stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft de gemeente een restauratieplan opgesteld voor park Vreugd en Rust. Het eiland met de hertenweide en de speelplek worden aangepast, een nieuwe brug gaat de vijver weer met de Vliet verbinden, de gemetselde historische muur bij de tennisbanen wordt hersteld en er komt meer variatie in het groen. Dat zijn enkele onderdelen uit het plan, dat door het college is goedgekeurd en nu tot 2 november ter inzage ligt. Door de restauratie in het park komen mooie ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen -zoals Zocher het voor deze buitenplaats bedacht- weer terug. Hierdoor en ook door het beter toegankelijk maken van de hertenweide worden de beleving en recreatiemogelijkheden van het park versterkt. Daarnaast versterken we de natuurwaarden door meer diverse beplanting, zegt de gemeente in een bericht.