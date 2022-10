Vredesposter centraal op 7 basisscholen

20 oktober – Sinds de scholen na de zomer weer zijn begonnen ‘zwoegen’ de leerlingen van groep 8 op hun Vredesposter. In Voorburg doen dit jaar 7 scholen mee: Nieuw Vreugd en Rust, St. Maartens, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Casimir en Lusthof. In totaal 12 groepen met meer dan 350 leerlingen. De internationale tekenwedstrijd om de poster te maken die het beste het thema van dit jaar – ‘Leid met je Hart’ – uitdrukt, wordt jaarlijks georganiseerd door de Lionsclubs Voorburg en Voorburg Prinses Marianne onder auspiciën van Lions Clubs International. Jury’s beoordelen de posters op drie criteria: uitbeelding van het thema, posterwaardigheid en gebruikte techniek. Belangrijk daarbij is om geen letters en cijfers te gebruiken! De drie mooiste tekeningen in elke groep krijgen een prijs en de twee beste tekenaars zien hun poster in de herfstvakantie geëxposeerd in De Bibliotheek aan de Vliet, Koningin Julianalaan 257 te Voorburg vanaf 22 oktober tot de finale op vrijdag 11 november. In de bibliotheek kan iedereen stemmen op een favoriete poster, want bij de finale wordt naast de toegekende juryprijs ook een publieksprijs voor de tekening met de meeste stemmen uitgereikt door de wethouder onderwijs. Beide winnaars krijgen een mooi cadeau en eeuwige roem. Stemmen kan vanaf 22 oktober ook via de website: www.voorburg.lions.nl/stembiljet-vredesposterwedstrijd-2022.