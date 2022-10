Bouwvergunning Maanplein niet onherroepelijk

21 oktober – De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van bewoners in Voorburg-West om de bouw van de woontoren Maanplein 110 voorlopig stil te leggen afgewezen. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. De voorzieningenrechter is niet inhoudelijk ingegaan op het betoog dat de planregels door de Rechtbank Den Haag onverbindend zijn verklaard. Er is slechts volstaan met het uitvoeren van een belangenafweging. Die van de gemeente Den Haag en ontwikkelaar Brecod zijn zwaarder gewogen dan het belang van de omwonenden.

De rechter vindt dat deze procedure zich niet leent voor behandeling van de opgeworpen rechtsvragen, in het bijzonder die over de verbindendheid van planregels van het bestemmingsplan. Beantwoording daarvan dient in de bodemprocedure te gebeuren. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning nog steeds niet onherroepelijk is. Een maand geleden is de ‘club van 250’ opgericht om geld in te zamelen voor de juridisch stappen tegen de woontoren. Er is veel steun voor deze crowdfunding; binnen 3 weken is al bijna 75% van het doelbedrag opgehaald via https://www.gofundme.com/f/steun-de-volgende-stap-in-onze-juridische-strijd. Sinds 2019 vragen de omwonenden aandacht voor hun belangen. De verwachting was dat als de rechter de zaak inhoudelijk zou beoordelen de Voorburgers een goede kans hadden gehad.