Voorburgse editie van wereldwijde Divali

23 oktober – Overal ter wereld vieren hindoes in deze periode Divali, het feest van het licht. Ook in Nederland wordt dit feest gevierd door ruim 200.000 hindoes. En als we verder inzoomen op de landkaart komen we uit in het Gymnasium Novem waar tijdens het weekeinde de eerste ‘Voorburgse editie’ van het kleurrijke festival werd georganiseerd. Meer dan tweehonderd personen namen er aan deel. Na de prachtige optredens van muziek en trom, kwamen ook traditionele lekkernijen uit India op tafel. Met Divali wordt vooral gevierd dat het goede van het kwade wint en dat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Het is een van de belangrijkste feestdagen in het hindoeïsme met momenten van bezinning, ook om tegenslagen te kunnen overwinnen. Maar ook om er extra mooi uit te zien. Ap de Heus maakte deze foto.