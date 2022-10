Expositie ArtiBrak feest van verbeelding

Philip Vencken is architect, maar heeft zich daarnaast ontwikkeld als schilder. In zijn werk met olieverf en gemengde techniek onderzoekt hij harmonie, balans en kleur; met de vrije dynamiek van zijn schilderen voedde hij ook zijn creativiteit als architect.

In de 3D objecten van Joke van der Wiel herken je wel de vogels, planten, huisjes en andere vormen uit de buitenwereld, maar vervolgens heeft ze daar zo’n fantasievolle uitdrukking aan gegeven d.m.v. papier, epoxy, hout of metaal.

26 oktober – Hoe verschillend het werk van de vier kunstenaars ook is, ze prikkelen alle vier zeker de verbeelding van de toeschouwer. Binnenkort te zien in atelier ArtBrak. Voor Arthur Bernard is het prikkelen ook nadrukkelijk de bedoeling; hij wil dat zijn schilderijen ons uitdagen om anders naar de dingen te kijken.

