Zie ginds komt de stoomboot…..

28 oktober – Sinterklaas is weer onderweg. Over twee weken, in het weekeinde van 12 november, komt hij met zijn boot ‘Spanje’ in Voorburg aan, op zijn vaste plek bij de Kerkbrug. Zijn pieten wachten hem daar op vanaf 12.45 uur en rond 13.00 uur zet de Goedheiligman voet aan wal. aan in de haven. Daarna wandelt het gezelschap door de Kerkstraat naar de Herenstraat waar bij de Van Schagenstraat een podium is opgesteld. Na de officiële ontvangst maken Sinterklaas en zijn gevolg een rondwandeling door het historische centrum van Voorburg. Circa 15.15 uur vertrekt de goedheiligman naar zijn logeeradres om even bij te komen van alle drukte rond zijn aankomst. Ap de Heus maakte deze foto.