Een verkwikkend beeld aan de hemel

30 oktober – Weer een weerrecord gebroken! Deze keer dat het niet eerder is voorgekomen dat we op 29 oktober bijna 25 graden op het kwik hadden. Met een fraaie herfst als gevolg. Kijken we in Voorburg bij het ochtendkrieken omhoog in oostelijke richting dan zien we een lucht die doet denken aan april en mei. Deze zondag belooft het dan ook buiten wederom volop genieten te worden van die hoge temperatuur, ergens rond de 20 graden. Houden zo!