31 oktober – Nog even de Vliet op, deze zondag rond het middaguur. De sloep trekt een golvend spoor in het kalme water. Schipper en passagier (uit Hillegersberg zoals we lezen boven het touw?) passeren hier park Vreugd en Rust richting Leidschendam, uitgedaagd door het mooie weer. Het ziet er uit als zomerse recreatie. Wat willen we nog meer nu het nog kan.