Lezing en tips om vogelsoorten te herkennen

1 november – In samenwerking met Goede Doelen Boekenhuis Marianne en het Huygensmuseum houdt Inge Duijsens een boekbespreking over haar nieuwe ‘Vogelgids voor beginners’. Dat gebeurt in het museum aan de Herenstraat 101 op donderdag 3 november van 20.00 – 21.00 uur, inloop met koffie 19.30 uur. In haar boek beschrijft Inge ook leuke weetjes over de meer dan 50 vogelsoorten en tips om de vogels te herkennen. Met aanwijzingen waar en wanneer je ze kunt tegenkomen. Naast vogels die het hele jaar in Nederland leven, zijn er ook soorten die je alleen in de zomer of de winter kunt spotten. De etalage van het Boekenhuis aan de Franse Kerkstraat is ingericht met werk van Inge en vogelboeken uit de winkel. De boekbespreking is gratis, registreren is wel nodig (www.ingeduijsens.nl/boekbespreking)