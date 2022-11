Cafe Heeswijk vlagt dubbel voor Max

2 november – Coureur Max Verstappen heeft het grote publiek wel heel enthousiast gemaakt voor de autoracerij, zelfs tot diep in Voorburg toe. In café Heeswijk kan men daar stevig van meepraten want daar zijn het al jaren de Verstappenfans die de trom roeren. Maar dat wordt ook zichtbaar tot uitdrukking gebracht aan de gevel. ‘Vroeger hing er bijvoorbeeld maar één vlag uit’, meldt onze honorair correspondent Wim Hasekamp, ‘maar deze week zijn het er al twee geworden. Verstappen verbreekt record na record en daar wordt in dit café het glas op geheven’.